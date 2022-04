Shell adviseert weer tegen klimaatresolutie Follow This

Olie- en gasconcern Shell adviseert zijn aandeelhouders andermaal om tijdens de jaarlijkse vergadering tegen de klimaatresolutie van Follow This te stemmen. Volgens Shell is de resolutie van deze activistische belegger niet in het belang van de onderneming en van de aandeelhouders.

Follow This wil olieconcerns zoals Shell via de aandeelhouders dwingen om de CO2-reductiedoelen in lijn te brengen met de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs. Volgens Mark van Baal van Follow This zullen dit jaar waarschijnlijk weer meer aandeelhouders zich achter de resolutie scharen.

Vorig jaar stemde volgens Van Baal 30 procent van de aandeelhouders voor de plannen. Dat was een jaar eerder 14 procent. In 2016 ging het om nog geen 3 procent. Volgens Follow This is het nog steeds realistisch dat Shell het voortouw neemt bij de energietransitie. “Maar steeds meer beleggers verliezen hun geduld.”

Shell zegt zelf ambitieuze doelen te hebben gesteld die in lijn zijn met de 1,5-gradendoelstelling van Parijs. In de strategie van Shell gebeurt de overgang naar duurzamere energie gecontroleerd, ook al omdat gas en olie nu nog nodig zijn. Daarvoor heeft Shell een eigen klimaatresolutie die aan aandeelhouders wordt voorgelegd.