Shell haalt personeel weg bij Russische projecten

Olie- en gasconcern Shell is begonnen met het terughalen van personeel uit Rusland. Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft Shell eerder al gezegd volledig te vertrekken uit het land.

Afgelopen weekend werden tientallen werknemers van Shell weggehaald van het grote project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in het oosten van Rusland, genaamd Sakhalin-II. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom is daarvan de eigenaar. Shell zegt dat het terughalen van personeel gefaseerd verloopt en dat de veiligheid van werknemers de grootste prioriteit heeft. Het bedrijf heeft ook belangen in andere Russische energieprojecten.

Het Britse bedrijf heeft aangegeven dat het vertrek uit Rusland zal leiden tot afschrijvingen van 4 miljard tot 5 miljard dollar op Russische bezittingen. Ook andere grote olieconcerns zoals BP en ExxonMobil hebben een vertrek uit Rusland aangekondigd.