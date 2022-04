UWV kampt nog altijd met werkachterstanden bij WIA-beoordelingen

Het UWV heeft nog altijd te maken met aanzienlijke werkachterstanden bij de “sociaal-medische beoordelingen”. De uitkeringsinstantie waarschuwt in het jaarverslag zelfs voor verdere problemen omdat inspanningen die het UWV doet, zoals het werven van meer artsen en het aanpassen van de werkwijze, niet voldoende zijn om verlichting te bieden.

Eind 2021 had het UWV een achterstand van 12.000 WIA-claimbeoordelingen. Dat gaat om werknemers die twee jaar ziek zijn van wie door het UWV wordt bepaald of ze recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De divisie Sociaal Medische Zaken beoordeelt daarbij ook tot welke werkzaamheden iemand nog wel in staat is. De vraag is volgens bestuursvoorzitter Maarten Camps al jaren groter dan wat het UWV aankan.

Volgens hem doet het UWV alles wat het kan om de achterstanden terug te dringen. De gemiddelde wachttijd nu is zeventien weken. Dat mogen er volgens de wet maximaal acht zijn. “De problemen groeien met de dag”, aldus Camps.

Volgens de bestuursvoorzitter kunnen de problemen alleen opgelost worden als er structureel minder vraag naar beoordelingen komt. Dat kan alleen door wet- en regelgeving aan te passen. Camps wijst daarbij op de extra capaciteit die nodig is als het kabinet een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers invoert. “Dat vraagt nog meer beoordelingscapaciteit, die er niet is.”

Over eventuele aanpassingen wordt momenteel overleg gevoerd met het ministerie en sociale partners. Dit kan grote gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers. Daarom moet hier volgens het UWV zorgvuldig naar gekeken worden.