VVD en CDA: staatsschuld kan oplopen voor compensatie spaartaks

Coalitiepartijen VVD en CDA zijn bereid de staatsschuld te laten oplopen om de gedupeerden van de spaartaks te compenseren. Het herstel kan deels worden betaald uit een iets hogere staatsschuld, maar hoe het precies wordt betaald is nog niet duidelijk, zeggen Kamerleden van de partijen.

CDA’er Inge van Dijk benadrukt dat haar partij het geld vooral wil halen bij vermogenden. “Wij zijn er niet voor om het weg te halen bij de werkenden”, zegt zij. Dat betekent dat de dekking moet komen van een hogere opbrengst uit de belasting op inkomsten uit vermogen (box 3) of op inkomsten uit bijvoorbeeld een eigen onderneming (box 2).

Maar de christendemocrate is ook bereid “eventueel een stukje in het saldo te laten lopen”. Dat is Haags jargon voor het laten oplopen van de staatsschuld om financiële tegenvallers op te vangen. Dat is eigenlijk in strijd met de begrotingsregels die de coalitiepartijen met elkaar hebben afgesproken. Minister van Financiën Sigrid Kaag heeft al aangegeven er weinig voor te voelen.

Ook VVD’er Folkert Idsinga waarschuwt dat het wellicht niet mogelijk is het gehele bedrag dat nodig is voor compensatie op te halen “binnen het domein” van de spaartaks zelf. Volgens de liberaal “zullen we veel breder moeten kijken, naar uitgaven, naar lasten, en naar de staatsschuld”.

De coalitiepartijen wilden niet te veel kwijt over het financiële plaatje. Ze onderhandelen momenteel met het kabinet over de voorjaarsnota. Daarbij wordt ook besproken hoe het kabinet de spaartakscompensatie gaat betalen.