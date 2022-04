Weer rode cijfers voor Credit Suisse na klap door oorlog Oekraïne

Credit Suisse duikt mede door de oorlog in Oekraïne opnieuw in de rode cijfers. Het Zwitserse financiële concern heeft laten weten door het conflict te maken te hebben met een financiële klap van 200 miljoen frank, omgerekend bijna 195 miljoen euro. Ook zet de bank opnieuw veel geld opzij voor juridische procedures over al langer spelende schandalen.

Credit Suisse besloot in maart vanwege de oorlog geen nieuwe leningen meer uit te geven in Rusland, een stap die in de financiële sector door tal van partijen is gezet. Waarschijnlijk is de bank niet het enige financiële concern dat als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne met verliezen te maken krijgt. Société Générale kondigde onlangs bijvoorbeeld aan zich terug te trekken uit Rusland door zijn belang in Rosbank te verkopen. Hierdoor moet de Franse bank miljarden euro’s afschrijven.

Hoe de resultaten van Credit Suisse precies zijn uitgepakt in het eerste kwartaal, komt pas volgende week naar buiten. Maar het concern geeft nu al aan op een verlies te rekenen. Dat betekent een nieuwe tegenvaller voor de bank, die afgelopen jaar al meerdere winstwaarschuwingen heeft gegeven en over heel 2021 bijna 1,6 miljard frank tekort kwam.

Credit Suisse koos eerder bewust voor een “meer proactieve” aanpak als het gaat om het oplossen van kwesties uit het verleden, waarbij de bank sneller overgaat tot het treffen van schikkingen. De zakenbank van Credit Suisse, die optreedt als tussenpersoon of adviseur bij complexe financiële deals, was betrokken bij debacles rond het omvallen van investeringsfonds Archegos en financieringsmaatschappij Greensill Capital. Ook speelt er nog een fraudegerelateerde zaak in Bermuda.