Amerikaanse beleggers schrikken van woorden Fed-baas Powell

Rentevrees leefde donderdag opnieuw op bij Amerikaanse beleggers. Nadat Fed-voorzitter Jerome Powell in een speech bevestigde dat de rente volgende maand mogelijk met 0,5 procentpunt omhoog kan gaan, gingen de belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street duidelijk omlaag. Daarnaast verwerkten beleggers de cijfers van diverse grote bedrijven, waaronder Tesla, United Airlines en AT&T.

De Federal Reserve overweegt de rente zo sterk op te schroeven omdat de centrale bank de flink opgelopen inflatie wil beteugelen. Beleggers zijn er minder blij mee, want als de rente omhoog gaat is dat slecht voor de waardering van aandelen. Dat komt onder meer omdat het dan relatief aantrekkelijker wordt om te beleggen in obligaties.

Techgraadmeter Nasdaq zakte na de woorden van Powell 2,1 procent tot 13.174,65 punten. De Dow-Jonesindex verloor 1,1 procent tot 34.792,76 punten en de breed samengestelde S&P 500 werd 1,5 procent lager gezet op 4393,66 punten.

Een aandeel Tesla werd wel ruim 3 procent meer waard. Beleggers waren opgetogen dat het bedrijf afgelopen periode door hogere prijzen de sterk gestegen kosten wist te compenseren. Bovendien bleek topman Elon Musk opgetogen dat zijn bedrijf de productie dit jaar ondanks leveringsproblemen verder kan opvoeren.

Er was ook nieuws over de plannen van Musk om Twitter over te nemen, maar het bericht dat Musk veel toezeggingen heeft voor financiering deed het aandeel Twitter (plus 0,8 procent) niet veel bewegen. Vooral grote Amerikaanse banken zouden veel geld over hebben om mee te doen met een mogelijke deal.

Luchtvaartmaatschappij United Airlines ging op zijn beurt zo’n 9 procent omhoog. Tegen de verwachtingen in voorspelde die onderneming een winst voor het tweede kwartaal. Verder steeg AT&T ongeveer 4 procent. Het telecom- en mediabedrijf haalde meer omzet bij zijn mobieletelefonietak.

Mediaconcern Warner Bros. Discovery leverde echter bijna 7 procent in. Beleggers schrokken van het bericht dat CNN+, de nieuwe streamingdienst van nieuwszender CNN, een paar weken na de lancering alweer wordt stopgezet. De controle over CNN is recent overgegaan naar Warner Bros. Discovery en de top van het bedrijf willen het streamingbeleid flink op de schop nemen. Maar in CNN+ is natuurlijk wel veel geld geïnvesteerd.

Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder en kostte 104,03 dollar per vat. Brentolie steeg 1,7 procent in prijs tot 108,57 dollar per vat. De euro was 1,0841 dollar waard, tegen 1,0844 bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.