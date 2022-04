Baggeraar Van Oord krijgt landwinningsopdracht op Malediven

Maritiem dienstverlener en baggeraar Van Oord gaat land winnen in de Malediven. Het gaat in totaal om het creëren van 194 hectare aan nieuw land bij Addu City op de meest zuidelijke atol van de eilandengroep in de Indische Oceaan.

Met het project moet Addu City economisch sterker worden en een bestemming voor toeristen. Bovendien wil de stad zich met het winnen van extra land wapenen tegen klimaatverandering. Laagliggende eilanden zoals die van de Malediven lopen als eerste gevaar door de stijging van de zeespiegel.

De werkzaamheden gaan zo’n anderhalf jaar duren. Hoeveel de opdracht Van Oord oplevert heeft het Rotterdamse bedrijf niet bekendgemaakt.