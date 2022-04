Bloomberg: Shell praat met Chinese kopers over Russisch bezit

Shell is in gesprek met grote staatsbedrijven uit de Chinese energiesector over de verkoop van zijn belang in een groot Russisch project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het Britse olie- en gasconcern kondigde vanwege de Russische inval in Oekraïne zijn vertrek uit Rusland aan, maar zit nog wel met bezittingen in het land.

Shell wil onder andere af van zijn belang van 27,5 procent in Sakhalin-2, een reusachtig complex in het uiterste oosten van Rusland voor de productie van olie en lng. Daarover zou het bedrijf nu onderhandelen met de Chinese staatsoliebedrijven CNOOC, CNPC en Sinopec.

De gesprekken zijn nog pril, waardoor het nog lang niet zeker is dat er een deal komt. Er liggen scenario’s op tafel dat het belang naar één of twee kopers gaat, maar mogelijk ook naar een consortium. Volgens bronnen van Bloomberg staat Shell ook nog open voor kopers van buiten China.

Shell wilde niet reageren op het nieuws. Woordvoerders van CNOOC, CNPC en Sinopec waren niet direct bereikbaar voor een reactie tegenover Bloomberg. Eerder meldde Shell afschrijvingen tot 5 miljard dollar te verwachten wegens het vertrekt uit Rusland.

De verkoop van Russische bezittingen is een heikele aangelegenheid. Volgens Shells branchegenoot TotalEnergies bestaat dan namelijk het risico dat die onderdelen tegen een korting naar Russische kopers gaan. Zij zouden dan juist profiteren van een maatregel die bedoeld is om Rusland economisch te raken. TotalEnergies weigert dan ook zijn Russische activiteiten af te stoten.