Duitse export naar Rusland gekelderd door sancties

De impact van de oorlog in Oekraïne is goed zichtbaar in de exportcijfers van Duitsland, de grootste economie van Europa. Volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau is de uitvoer naar Rusland met meer dan de helft gedaald. De daling is vooral het gevolg van de sancties die aan Rusland zijn opgelegd na de inval in Oekraïne.

Volgens de data van Destatis is de export naar Rusland in maart op jaarbasis met 57,5 procent gedaald. Dat betekende concreet dat er nog maar voor 1,1 miljard euro werd uitgevoerd.

Voor Duitsland is de Europese Unie veruit de belangrijkste afzetmarkt. Rusland staat nu op een twaalfde plaats van de belangrijkste landen buiten de EU waar goederen naar toe worden verscheept. Voor de oorlog bezette Rusland nog de vijfde plek.