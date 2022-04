Duitse minister van Financiën positief getest bij G20

De Duitse minister van Financiën Christian Lindner is positief getest op het coronavirus bij de G20-top in Washington. Lindner meldt op Twitter dat hij milde symptomen heeft dankzij drie vaccinaties tegen het virus.

Deze week is de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington, met ook bijeenkomsten van de G20 en G7. Duitsland is momenteel voorzitter van de G7, het overlegorgaan van rijke industrielanden.

Lindner werd nog negatief getest voordat hij dinsdag op het vliegtuig naar Washington stapte. Ook woensdag was er een negatieve test. In de avond kwam er een positieve uitslag binnen, aldus het ministerie. Het is onduidelijk of hij donderdag met een regeringstoestel terug naar Berlijn vliegt.