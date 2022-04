Flinke prijsverhoging verfmaker AkzoNobel om dure grondstoffen

Verfproducent AkzoNobel heeft in het eerste kwartaal de verkoopprijzen flink verhoogd om zo de sterk gestegen grondstof- en transportkosten te compenseren. De hoeveelheid verkochte verf lag juist lager dan een jaar eerder. In coronatijd deden mensen vaker schilderklusjes in en om het huis met AkzoNobel-merken als Flexa, Dulux en Sikkens.

Volgens het bedrijf werden de prijzen met 17 procent verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Daardoor kon de omzet met 12 procent worden opgekrikt naar 2,5 miljard euro. Het verkoopvolume daalde met 7 procent. AkzoNobel had ook last van de strikte lockdowns tegen het rondwarende coronavirus in China, waarbij mensen het huis niet mogen verlaten.

Het concern zegt dat de kosten voor grondstoffen en transport met 334 miljoen euro zijn gestegen vergeleken met vorig jaar. AkzoNobel spreekt van een “ongekende kosteninflatie” voor de verfindustrie. De afgelopen tijd is bijvoorbeeld olie fiks duurder geworden door de oorlog in Oekraïne.

AkzoNobel laat verder weten dat het merendeel van de coatingsactiviteiten in Rusland inmiddels is stilgelegd vanwege de sancties tegen het land. Het bedrijf verwacht dat meer Russische activiteiten de komende maanden stil kunnen vallen, vooral vanwege de problemen met de aanvoer van grondstoffen.

De onderneming had eerder al haar activiteiten in Oekraïne opgeschort vanwege de Russische invasie. Oekraïne en Rusland waren voor het uitbreken van de oorlog goed voor circa 2 procent van de omzet van AkzoNobel. Het bedrijf heeft ongeveer 650 werknemers in de twee landen.

AkzoNobel denkt dat de hoge kosteninflatie in de tweede helft van dit jaar geleidelijk zal gaan afzwakken. Het bedrijf blijft doorgaan met prijsverhogingen om de duurdere kosten te compenseren.

In een toelichting stelde topman Thierry Vanlancker dat het een “gigantische klim” was geweest voor het bedrijf bij het opvangen van de gestegen kosten. De prijsstijgingen waren volgens hem nodig om “de neus boven water te houden”. Volgens Vanlancker zijn de kosten sinds begin 2021 met wel 40 procent gestegen.

Vanlancker zei verder dat de omzet in Rusland dit jaar waarschijnlijk met 70 procent zal dalen door het opschorten van activiteiten. AkzoNobel is al meer dan dertig jaar actief in Rusland. Volgens Vanlancker werd in het belang van de lokale werknemers geen grote ruchtbaarheid gegeven aan de afbouw van Russische activiteiten. “We wilden er geen pr-verhaal van maken.”