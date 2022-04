Flinke prijsverhoging verfmaker AkzoNobel om dure grondstoffen

Verfproducent AkzoNobel heeft in het eerste kwartaal de verkoopprijzen flink verhoogd om zo de sterk gestegen grondstof- en transportkosten te compenseren. De hoeveelheid verkochte verf lag juist lager dan een jaar eerder. In coronatijd deden mensen vaker schilderklusjes in en om het huis met AkzoNobel-merken als Flexa, Dulux en Sikkens.

Volgens het bedrijf werden de prijzen met 17 procent verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Daardoor kon de omzet met 12 procent worden opgekrikt naar 2,5 miljard euro. Het verkoopvolume daalde met 7 procent. AkzoNobel had ook last van de strikte lockdowns tegen het rondwarende coronavirus in China, waarbij mensen het huis niet mogen verlaten.

Het concern zegt dat de kosten voor grondstoffen en transport met 334 miljoen euro zijn gestegen vergeleken met vorig jaar. AkzoNobel spreekt van een “ongekende kosteninflatie” voor de verfindustrie. De afgelopen tijd is bijvoorbeeld olie fiks duurder geworden door de oorlog in Oekra├»ne.