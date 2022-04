HBO heeft 76,8 miljoen klanten voor abonnee-tv en streamingdienst

Betaaltv-zender en streamingdienst HBO had aan het einde van het eerste kwartaal 76,8 miljoen betalende klanten. Dat was een toename van 3 miljoen klanten ten opzichte van eind 2021, meldde moederbedrijf AT&T bij zijn cijferbericht over het eerste kwartaal.

De toestroom was grotendeels te danken aan internationale expansie. Zo werd streamingdienst HBO Max op 8 maart ook beschikbaar in een reeks Europese landen waaronder Nederland. Hoeveel van de nieuwe klanten uit ons land komen, valt niet uit de cijfers af te leiden. AT&T maakt namelijk geen verschil tussen klanten van de betaaltv-zenders van HBO en streamingdienst HBO Max. Geografisch maakt het bedrijf alleen onderscheid tussen klanten uit de Verenigde Staten en internationale klanten.

De inkomsten uit de abonneediensten bedroegen 4 miljard dollar, omgerekend zo’n 3,7 miljard euro. Daarnaast verdiende HBO 3,1 miljard dollar aan licenties voor zijn films en series, maar ook aan bioscooprecettes voor zijn films en andere licentiedeals.

De entertainmenttak van AT&T zag de operationele winst een stuk lager uitpakken dan een jaar eerder. Dat kwam door investeringen in HBO Max en de lancering van de streamingnieuwszender CNN+. Volgens verschillende mediaberichten is die laatste dienst nog verre van succesvol.

Heel AT&T, dat verder ook een telecombedrijf is, zag de omzet en winst dalen. Dat werd veroorzaakt door het afstoten van een paar onderdelen het afgelopen jaar.

Ook de entertainmenttak is na het eerste kwartaal afgesplitst van AT&T. WarnerMedia, zoals dat onderdeel heette is samengegaan met Discovery dat onder meer achter Discovery Channel en Eurosport zit. Het nieuwe bedrijf Warner Bros. Discovery ging eerder deze maand officieel van start en heeft inmiddels ook een eigen beursnotering in New York.