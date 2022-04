Huurprijzen vrije sector in eerste kwartaal met 7 procent omhoog

Huurwoningen in de vrije sector zijn in het eerste kwartaal bijna 7 procent duurder geworden vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Die stijging is duidelijk groter dan in het laatste kwartaal van vorig jaar, zo meldt het woningplatform Pararius.

Mensen die een nieuw huurcontract afsloten, betaalden daar in het eerste kwartaal gemiddeld 17,18 euro per maand voor per vierkante meter, tegen 16,11 euro een jaar eerder. Dat is een stijging van 6,6 procent. In eerdere kwartalen nam de vierkantemeterprijs nog met 3,9 en 1,4 procent toe.

In alle provincies lagen de gemiddelde huurprijzen in de vrije sector het afgelopen kwartaal hoger dan een jaar eerder. Vooral in Flevoland, Gelderland en Friesland stegen de huren met meer dan tien procent fors. In Drenthe bleef de toename het meest beperkt, nieuwe huurders in Groningen waren het afgelopen kwartaal gemiddeld gezien hetzelfde kwijt als een jaar eerder.

Ook in de vijftien grootste steden stegen de prijzen. Pararius noteerde de sterkste toenames in Tilburg, Nijmegen en Eindhoven. Amsterdam is met een gemiddelde vierkantemeterprijs van ruim 24 euro nog altijd met afstand de duurste stad.