In beslag genomen Russische olietanker in Griekenland vrijgegeven

De Russische olietanker die in Griekenland in beslag was genomen is weer vrijgegeven. “De kustwacht heeft opdracht gekregen van de antiwitwasautoriteit om het schip te laten gaan”, aldus een bron bij de Griekse overheid. Het is niet precies duidelijk waarom de tanker weer is vrijgegeven.

De bijna 250 meter lange tanker Pegas werd eerder deze week door de Griekse autoriteiten voor de kust van het eiland Evia in beslag genomen. Het schip had negentien Russische bemanningsleden aan boord. De lading ruwe olie die het schip vervoerde was volgens de kustwacht niet in beslag genomen.

Door nieuwe sancties van de Europese Unie wegens de oorlog in Oekraïne is het havens in lidstaten verboden om schepen onder Russische vlag toegang te verlenen. Autoriteiten in een lidstaat mogen onder voorwaarden Russische schepen toch toelaten als dat nodig is voor de aankoop van olie of gas, bepaalde de Europese Unie ook. Er gelden ook uitzonderingen voor de aanvoer van humanitaire goederen, medicijnen en landbouwproducten.