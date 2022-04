NAM zet 1,4 miljard extra opzij voor aardbevingsschade Groningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft bijna 1,4 miljard euro extra opzijgezet voor het vergoeden van de schade door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Volgens het bedrijf is dit onder meer gedaan vanwege ingediende schadeclaims en voor bijvoorbeeld het preventief versterken van gebouwen.

Dit staat in het jaarverslag van de onderneming, waarover Het Financieele Dagblad eerder al schreef. Daarin benadrukt de NAM ook zelf eigenlijk geen invloed te hebben op zowel de schadeafhandeling als het versterkingsproces, omdat dit wordt geregeld vanuit de overheid. Dat laatste maakt het volgens het bedrijf, dat grote olie- en gasconcerns Shell en ExxonMobil als eigenaren heeft, ook lastig om een goede inschatting van de kosten te maken.

Er is daarbij al langer sprake van een ruzie tussen het kabinet en de NAM over het geld voor de versterkingsoperatie in Groningen. Er moeten veel huizen worden versterkt vanwege de aardbevingen in de regio, die het gevolg zijn en waren van gaswinning door de NAM. Maar de organisatie is het niet eens met alle rekeningen die het toegestuurd heeft gekregen.

Over de kwestie is het laatste woord nog niet gezegd. In februari werd bekend dat de NAM een arbitrageproces is gestart tegen de Staat. NAM-directeur Johan Atema opperde al dat er bijvoorbeeld een afkoopregeling afgesproken zou kunnen worden, zodat duidelijker wordt hoeveel geld de NAM kwijt zal zijn aan dit dossier.

Volgens de onderneming was 2021 wat betreft de financiƫle resultaten wel een goed jaar. Mede dankzij de flink gestegen gasprijzen lukte het om 385 miljoen euro winst in de boeken te zetten, waar in 2020 nog 315 miljoen euro verlies werd geleden.