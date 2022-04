Onderzoek: schreeuwend tekort aan barpersoneel binnenkort voorbij

De ergste tekorten aan horecapersoneel zijn binnenkort waarschijnlijk voorbij. Nu moeten ondernemers met een restaurant of café soms noodgedwongen terrassen afsluiten omdat er te weinig werknemers zijn, maar volgens onderzoekers van ABN AMRO gaan steeds meer mensen aan de slag in de horeca.

Gegevens over loonbetalingen bij horecaondernemingen laten zien dat de laatste tijd meer mensen beginnen met een baan in de horeca dan dat er werknemers vertrekken, schrijven onderzoekers van ABN AMRO. In maart was sprake van de grootste instroom sinds het begin van 2018. Dit wijst volgens ABN AMRO-econoom Nora Neuteboom op een kantelpunt. Dat valt samen met het afbouwen van typische ‘coronabanen’ voor jongeren bij de GGD, zoals het afnemen van PCR-tests, en een verhoging van de cao-lonen in de horeca. Daarnaast is de coronasteun voor bedrijven verdwenen, wat naar verwachting tot meer faillissementen zal leiden. Personeel van die omgevallen bedrijven kan elders weer aan de slag.

Toch blijft het voor horecabazen nu nog behelpen, erkent Neuteboom. Tijdens de lockdowns vertrokken veel werknemers van cafés en restaurants en ze keerden tijdens heropeningen niet meer allemaal terug. Er werken nog altijd minder mensen in de sector dan in maart 2020, toen de coronacrisis in Nederland in volle omvang begon. Zelfs vergeleken met de zomer van 2020, toen de lockdownmaatregelen wat minder strikt waren, zijn er minder werkenden in de horeca.

“Je ziet ook dat de horeca slimmer inspeelt op die tekorten, bijvoorbeeld door QR-codes te gebruiken voor bestellingen waardoor je minder mensen nodig hebt”, ziet Neuteboom. Daarbij speelt mee dat voor schaars personeel meer betaald moet worden en andere kosten ook hard stijgen, waardoor de ruimte voor hogere lonen beperkt is. “Door de oorlog in Oekraïne zie je dat graan duurder wordt, maar ook bijvoorbeeld mosterd en wc-papier. Dat vreet aan de marges. En de prijzen kun je niet eindeloos verhogen, want als bitterballen bij de ene bar 5 euro kosten en bij de andere bar 10 euro, kies je voor de eerste.”

Dat de horeca kampt met tekorten wordt versterkt doordat bijvoorbeeld de cultuur-, entertainment- en reissectoren gelijktijdig op zoek moeten naar jongeren en werkstudenten, zegt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van uitkeringsinstantie UWV. “Doordat ze allemaal op slot gingen en op hetzelfde moment open zijn gegaan, heeft iedereen op hetzelfde moment personeel nodig”, zegt hij. “Er is zoveel keuze, als werkgever doe je er goed aan je oor te luisteren te leggen bij de sollicitant.”