Rapport: verzwaring stroomnet moet sneller voor overstap e-trucks

De verzwaring van het elektriciteitsnet gaat vooralsnog te langzaam om de Nederlandse transportsector voortvarend te laten overstappen op elektrisch aangedreven trucks. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van de gespecialiseerde bureaus Qirion en Panteia in een rapport. “Dit kan de klimaatdoelstellingen in gevaar brengen”, concludeert opdrachtgever ElaadNL, een stichting die zich richt op kennis over laadinfrastructuur.

De komende jaren wordt een grote stijging verwacht van het elektrische goederenvervoer. Er komen steeds meer elektrische modellen op de markt en vanaf 2025 worden in tientallen gemeenten zero-emissiezones ingesteld, waar vrachtwagens of busjes die op fossiele brandstoffen rijden niet meer welkom zijn. De kostprijs daalt ook.

Ondanks deze ontwikkelingen zien de onderzoekers nog veel onzekerheden. Voor ondernemers die een overstap op e-trucks overwegen is nu nog onduidelijk of over enkele jaren wel genoeg netcapaciteit voorhanden zal zijn om die voertuigen op te laden. Voor netbeheerders geldt het omgekeerde: die weten niet precies hoeveel vraag ze kunnen verwachten. Ze hebben “onvoldoende zekerheid om investeringen met maatschappelijk geld te verantwoorden en wachten met netuitbreidingen”, aldus het rapport. “Door deze impasse komen de benodigde netverzwaringen niet (voldoende) op gang.”

Om dit soort knelpunten op te lossen, is een goede samenwerking nodig tussen bedrijven, netbeheerders en gemeenten. De gemeenten zouden alvast locaties voor laadpleinen kunnen aanwijzen, waar netbeheerders vervolgens aan de slag kunnen met de nodige verzwaringen. Vervoerders doen er volgens het onderzoek verstandig aan om nu alvast aan te geven waar ze de komende jaren behoefte aan zullen hebben.

“Nu starten met een gezamenlijk actieplan is essentieel voor een tijdige transitie naar elektrisch goederenvervoer”, vatten de opstellers van het rapport hun boodschap samen.