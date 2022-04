Werkloosheid in maart opnieuw verder gedaald

De werkloosheid in Nederland is in maart opnieuw verder gedaald. Nog 327.000 mensen zitten zonder werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder lag het werkloosheidspercentage nog op 3,4. Sinds begin 2003 is de werkloosheid niet meer zo laag geweest.

Vooral onder jongeren nam de werkloosheid af. Daarmee zette de trend van de afgelopen maanden door. De arbeidsparticipatie onder jongeren steeg naar 75,6 procent in maart. Voor mensen tussen de 25 en 45 jaar is dat ruim 87 procent, bij de groep tussen 45 en 75 jaar is het net geen 61 procent.

Het aantal WW-uitkeringen nam met 1,9 procent af ten opzichte van februari, naar 184.000. De daling was het sterkst in de horeca en catering, waar het aantal uitkeringen met ruim 7 procent daalde. Dat komt voor een groot deel door het einde van de coronamaatregelen. Ook in de landbouw nam het aantal uitkeringen sterk af, maar hier spelen normale seizoensinvloeden een grotere rol. In de winter is er minder werk in die sector.