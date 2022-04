Winkeliers willen dat verhuurders afzien van verhoging huurprijs

Winkeliers willen dat de huur van hun panden dit jaar niet stijgt. Volgens belangenbehartiger de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) zijn verhuurders van plan de prijzen de komende periode met meer dan 6 procent omhoog te gooien, maar dit noemt de RND niet rechtvaardig. Winkeliers zouden nog last hebben van de coronacrisis en daardoor hogere huren niet kunnen betalen.

De verhoging van de huurprijs is niet tegen de regels, zegt de RND. Maar deze stijging is “in de praktijk allerminst te rechtvaardigen”, aldus de brancheorganisatie in een verklaring. Terwijl winkeliers er door de coronacrisis schulden bijkregen, is “de financiĆ«le positie van vastgoed- en pensioenfondsen, die nooit een lockdown kenden, verder versterkt”, klinkt het. Een verlaging van de huurprijs zou volgens de RND meer op zijn plaats zijn.

Winkeliers zouden ook nog steeds kampen met minder klanten vergeleken met voor de coronacrisis en de gestegen inkoopkosten maar beperkt kunnen doorberekenen aan klanten. Ook moeten de schulden die winkeliers aangingen om de tijd door te komen, vanaf oktober met rente worden terugbetaald.