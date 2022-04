Amsterdamse aandelenbeurs met fors verlies weekend in

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een aanzienlijk verlies de handel uitgegaan. Beleggers sorteerden voor op een snellere renteverhoging in de Verenigde Staten, wat aandelen relatief minder aantrekkelijk maakt. Ook elders in Europa zorgde dit voor aanzienlijke minnen. Daarnaast presenteerden enkele bedrijven op het Damrak hun kwartaalcijfers.

Voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve zei voor volgende maand op een renteverhoging met 0,5 procentpunt te rekenen. De Federal Reserve overweegt de rente zo sterk op te schroeven omdat de centrale bank de flink opgelopen inflatie wil beteugelen. Beleggers zijn er minder blij mee, want als de rente omhoog gaat is dat slecht voor de waardering van aandelen. Dat komt onder meer omdat het dan relatief aantrekkelijker wordt om te beleggen in obligaties.

De AEX eindigde 1,6 procent lager op 717,26 punten, met betalingsverwerker Adyen als grootste verliezer (min 5 procent). Techinvesteerder Prosus voerde juist de schaarste stijgers aan met een winst van 1,3 procent. Brouwer Heineken volgde met een plus van 0,3 procent. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 2,4 procent.

Flitshandelaar Flow Traders kwam met sterke cijfers en werd beloond met een winst van 2,5 procent, waarmee het de grootste stijger bij de middelgrote fondsen was. KBC Securities verhoogde zijn advies voor Flow Traders.

Bij de kleinere bedrijven deed Fugro het goed met een plus van 0,7 procent. De bodemonderzoeker zei dat er vanwege de oorlog in Oekraïne de laatste tijd meer opdrachten voor gas- en olieprojecten komen. Veel landen willen af van hun afhankelijkheid van Russische energie en daardoor krijgen allerlei nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen groen licht.

Elders in Europa was er belangstelling voor cijferpublicaties van bijvoorbeeld het Franse autoconcern Renault, dat licht daalde in Parijs. In Frankfurt werden de resultaten van softwarebedrijf SAP minder gewaardeerd, want dat aandeel verloor 1 procent.

Beleggers kregen ook voorlopige gegevens over de economische bedrijvigheid in de eurozone in april. Volgens marktonderzoeker S&P Global is de bedrijvigheid toegenomen, ondanks de negatieve impact van de oorlog in Oekraïne.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent tot 102,07 dollar en Brentolie werd 1,6 procent goedkoper op 106,65 dollar per vat. De euro was 1,0785 dollar waard, tegen 1,0843 dollar een dag eerder.