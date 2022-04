Chips en Rusland zitten Renault minder dwars dan verwacht

Autofabrikant Renault heeft minder last gehad van het chiptekort en de sancties tegen Rusland dan analisten hadden verwacht. De omzet van het Franse bedrijf liep in de eerste drie maanden van dit jaar wel terug, maar met minder dan 3 procent. Renault is van alle grote autobouwers het actiefst in Rusland en heeft daar ook een meerderheidsbelang in Lada-maker AvtoVAZ.

De autoverkopen daalden in de eerste drie maanden van dit jaar wereldwijd met 17 procent en in Rusland zelfs met 34 procent, werd eerder deze week bekend. De omzet die Renault uit Rusland haalt ging met 16 procent omlaag tot 900 miljoen euro, minder dan een tiende van de wereldwijde omzet van de Franse autobouwer die op 9,8 miljard euro uitkwam.

Renault gaf vorige maand aan dat het bedrijf zich wil terugtrekken uit Rusland, maar heeft nog geen details gegeven. Wel legde het een autofabriek in Moskou stil. Ook waarschuwde het bedrijf dat het mogelijk 2,2 miljard euro moet afschrijven.

Behalve Rusland heeft Renault ook te kampen met de hoge inflatie waardoor het bedrijf meer kwijt is aan materialen en waardoor consumenten grote aankopen uitstellen. Bovendien spelen chiptekorten nog altijd een rol in de autosector. Financieel directeur Thierry PiĆ©ton noemde die combinatie van problemen “een ernstige verstoring” van de markt. Renault denkt nog altijd dat de chiptekorten er dit jaar toe leiden dat het bedrijf 300.000 auto’s minder bouwt.