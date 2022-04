De Jonge hoopt dat hogere rente de verhitte woningmarkt afkoelt

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) hoopt dat de recente stijging van de hypotheekrente voor “enige afkoeling” gaat zorgen op de oververhitte woningmarkt. Dat de rente de afgelopen jaren extreem laag was heeft volgens hem “enorm bijgedragen” aan de snelle prijsstijgingen.

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster laten zien dat het aantal verkochte woningen in het eerste kwartaal gedaald is tot het laagste niveau in zes jaar. De prijzen zijn daarentegen met een vijfde omhoog gegaan. Dat is de sterkste stijging sinds het begin van de metingen.

Het CBS merkt wel op dat de prijsstijging tegen het einde van de meetperiode wat is afgevlakt. Dat kan een eerste teken zijn dat de gestegen rente inderdaad de prijsstijgingen “een beetje dempt”. De Jonge erkent wel dat het kabinet veel werk te verzetten heeft om de betaalbaarheid van woningen te verbeteren. “Er moet heel erg veel meer gebouwd worden”.