Netbeheerder Liander kampt met materiaaltekorten

Netbeheerder Liander kampt met tekorten aan materialen zoals bijvoorbeeld elektriciteitsmeters en kabels. Daardoor moeten sommige werkzaamheden worden uitgesteld en moeten klanten langer wachten op een aansluiting op het elektriciteitsnet of de verzwaring van hun bestaande aansluiting.

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die elektrisch willen gaan koken of een warmtepomp of laadpaal willen installeren. Ook transformatoren zijn niet altijd voldoende op voorraad, aldus Liander. Vanwege onder meer de energietransitie neemt de vraag naar stroom steeds meer toe en op meerdere plaatsen loopt het netwerk vol. Liander heeft al gezegd miljarden te gaan investeren in uitbreiding van het stroomnet.

De netbeheerder geeft aan dat voor sommige bedrijven de vertragingen door materiaaltekorten bovenop de al oplopende wachttijden voor een aansluiting op het elektriciteitsnet of verzwaring komen. Deze oplopende wachttijden ontstaan door een combinatie van de grote hoeveelheid werk, het tekort aan technisch personeel en de soms beperkte plaats in de openbare ruimte.

“De gevolgen van het tekort aan materialen zijn direct merkbaar voor onze klanten. Hoe graag wij consumenten en bedrijven ook willen aansluiten, dit lukt niet altijd op de datum die zij wensen. Dat vind ik enorm vervelend. Mensen willen hun woning of bedrijf verduurzamen. Daarin investeren ze veel tijd en geld. Als ze dan langere tijd moeten wachten op de juiste aansluiting, zorgt dat voor ongemak en verliezen”, zegt operationeel directeur Marlies Visser van Liander in een toelichting.