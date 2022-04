Bavaria overtreedt geen regels met lopende contract met Russen

Bier van Bavaria blijft voorlopig beschikbaar in Rusland. Volgens moederbedrijf Swinkels Family Brewers is er een lopende licentie-overeenkomst met de Russische brouwer Moscow Brewing Company die onder de naam Bavaria pils mag brouwen. Deze afspraak valt buiten de sancties die tegen Rusland zijn ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne. Om die reden wordt deze ook nog niet beëindigd, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad.

Grote brouwers als AB InBev, Heineken en Carlsberg maakten eerder bekend de Russische markt te zullen verlaten. Voor Swinkels ligt de situatie anders. De brouwer heeft geen eigen brouwerij in het land en dus ook geen personeel. Daarmee is formeel een terugtrekking uit het land niet aan de orde. De lopende overeenkomst met Moscow Brewing Company om onder de naam Bavaria te brouwen wordt vooralsnog gerespecteerd. Ook andere brouwers zouden ook op die manier werken.

Swinkels Family Brewers legde eerder al wel tot nader order de leveringen aan Rusland stil. Ook de financiële transacties met het land gingen op de schop.