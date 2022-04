Duitse industrie waarschuwt voor problemen door lockdowns China

Duitse fabrikanten zetten zich schrap voor mogelijk grote problemen door haperingen in de toeleveringsketen door de lockdowns in China. Zo stapelen de ladingen zich op in ’s werelds drukste containerhaven in Shanghai als gevolg van de strikte coronamaatregelen.

“De Duitse industrie vreest voor verstoorde productieprocessen in de komende weken,” zei Siegfried Russwurm, voorzitter van de Duitse brancheorganisatie BDI. “Vooral industrieën die afhankelijk zijn van de levering van grondstoffen of bouwonderdelen worden getroffen”, zei hij. Daarnaast gaat het om bedrijven die voor de verzending van hun eindproducten afhankelijk zijn van zeetransporten.

De Chinese miljoenenstad Shanghai gaat al wekenlang gebukt onder lockdownmaatregelen door de ‘zero-Covid’-strategie van China. Die aanpak is erop gericht de overdracht van het virus volledig te stoppen. De strenge maatregelen betekenen onder andere dat de commerciële activiteiten in de stad in de war worden geschopt. Dit veroorzaakt onder andere flinke files in de haven.

Bedrijven en hun klanten voelen de problemen meer en meer. Zo zijn de transportkosten volgens Russwurm de laatste tijd verdubbeld door de oorlog in Oekraïne en door corona. Hoe langer de problemen in China aanhouden, hoe groter de moeilijkheden zo waarschuwt hij.

Door de oorlog in Oekraïne en de gestegen energieprijzen zijn de groeiverwachtingen voor de Duitse economie al getemperd. Naar verwachting zal de regering volgende week de groeiprognoses voor dit jaar aanzienlijk naar beneden bijstellen.

Volgens de Nederlandse ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME klinken de bevindingen van de BDI logisch. Een woordvoerder kan evenwel nu niet voorspellen wat de precieze impact van de problemen in China zal zijn voor bedrijven hier.