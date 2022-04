Personeel Deutsche Bahn vreest drukte door goedkope ov-pas

Personeel van Deutsche Bahn is bezorgd over grote drukte in treinen en stations door de invoering van een goedkope pas om met het openbaar vervoer te kunnen reizen. Om de impact van de sterk gestegen brandstofprijzen tegen te gaan heeft de Duitse overheid gezegd dat er een pas komt van slechts 9 euro per maand voor reizen met het ov.

De pas is geldig in juni, juli en augustus en geldt voor regionale treinen, trams, metro’s en bussen in heel Duitsland. Berlijn hoopt dat mensen daardoor meer het openbaar vervoer zullen pakken in plaats van de auto om zo het brandstofverbruik te verminderen.

Maar werknemers van Deutsche Bahn vrezen voor overvolle treinen en perrons, aldus een vertegenwoordiger. Vooral in toeristische locaties kan het zeer druk worden, denken werknemers van het Duitse spoorbedrijf. Ze willen dan ook dat er extra mensen ingezet worden om alles in goede banen te leiden en chaos te voorkomen.

De goedkope ov-pas is onderdeel van een pakket maatregelen van de overheid om Duitse huishoudens te helpen met de sterk gestegen brandstofprijzen. Zo wordt onder meer ook de brandstofaccijns verlaagd.