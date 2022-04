Aantal passagiers bij Russisch Aeroflot hard omlaag door sancties

Het aantal passagiers dat met Aeroflot vloog is in maart met 20 procent gedaald, heeft de Russische luchtvaartmaatschappij laten weten. De daling is het gevolg van de westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.

Aeroflot schortte vanaf 8 maart alle internationale vluchten op nadat meerdere landen hun luchtruim voor Russische vliegtuigen hadden gesloten. Het vliegverkeer op binnenlandse vluchten is daarnaast met een kleine 16 procent gedaald.

In de eerste volledige maand na de invasie van Oekraïne vlogen er in totaal zo’n 2,2 miljoen passagiers. Vorig jaar maart waren dat nog bijna 2,8 miljoen passagiers. Wat dit precies betekent voor de financiële resultaten van Aeroflot is niet naar buiten gebracht.

De Russische maatschappij wordt ook op een andere manier flink geraakt door de sancties. Zo mogen vliegtuigbouwers Boeing en Airbus geen reserveonderdelen meer leveren aan Rusland. Hierdoor kunnen vliegtuigen in het land niet meer goed onderhouden worden. Door het gebrek aan onderdelen kondigde Pobeda, een dochtermaatschappij van Aeroflot, in maart al aan om nog maar 25 van de 41 Boeing-vliegtuigen te gebruiken.