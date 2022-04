Coca-Cola verkoopt meer frisdrank ondanks prijsverhogingen

Coca-Cola heeft in het eerste kwartaal meer frisdrank verkocht ondanks dat het concern zijn prijzen moest verhogen. Het bedrijf bleef in de eerste maanden van het jaar profiteren van de versoepelingen van de lockdownmaatregelen in grote delen van de wereld. In het laatste kwartaal van 2021 verkocht Coca-Cola ook al meer dan voor de coronapandemie, waarbij de consumptie buitenshuis voor het eerst groter was dan voor de virusuitbraak.

De omzet van Coca-Cola steeg in het eerste kwartaal op jaarbasis met 16 procent naar 10,5 miljard dollar, omgerekend 9,8 miljard euro. Dat was meer dan de 9,8 miljard dollar die analisten hadden verwacht. Exclusief wisselkoerseffecten en overnames groeide de omzet zelfs met 18 procent. De winst kwam uit op 2,8 miljard dollar.

Naast hogere volumes door de coronaverspoelingen droegen ook prijsstijgingen bij aan de sterke kwartaalprestaties. Hogere grondstofprijzen en arbeidstekorten hebben Coca-Cola en andere consumentenbedrijven gedwongen om de prijzen dit jaar te verhogen. Ondanks de prijsverhogingen stelt Coca-Cola marktaandeel te hebben gewonnen in de markt voor niet-alcoholische dranken, zowel in het binnenland als internationaal.

Coca-Cola liet in maart al weten geen zaken meer te doen in Rusland vanwege de invasie van het land in Oekraïne. Het stopzetten van de Russische activiteiten zal volgens Coca-Cola een negatieve impact van 1 tot 2 procent op de omzet hebben en ook een negatief effect op de winst. Voor heel 2022 handhaaft de frisdrankfabrikant de verwachting van een autonome omzetgroei van tussen de 7 en 8 procent. Ook de winstprognose blijft ongewijzigd.