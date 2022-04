Gasunie verwacht drijvende lng-terminal in augustus in Eemshaven

Een drijvende lng-fabriek komt in augustus aan in de Eemshaven, verwacht Gasunie. Het vaartuig verlaat in mei de haven van Singapore om koers te zetten naar Nederland. Het schip kan ladingen vloeibaar gemaakt aardgas (lng) weer omzetten in gasvorm, waarna het aan het Nederlandse gasnet kan worden geleverd.

De lng-fabriek, een zogeheten floating storage and regasification unit (FSRU), is eigendom van het Belgische scheepvaartbedrijf Exmar. Gasunie heeft het vaartuig voor vijf jaar gecharterd, maakte de gasinfrastructuurbeheerder vorige maand bekend. Daarmee moet de afhankelijkheid van Russisch gas worden verminderd. Afgelopen week maakte klimaat- en energieminister Rob Jetten bekend dat Nederland nog dit jaar helemaal wil stoppen met de invoer van aardgas uit dat land.

Gasunie gaat nu in gesprek met potentiƫle klanten. Die moeten de nieuwe lng-terminal gaan gebruiken.

Behalve de nieuwe terminal in de Eemshaven wordt er ook gewerkt aan een uitbreiding van de capaciteit van een bestaande lng-terminal op de Maasvlakte. Gezamenlijk zorgen die twee ontwikkelingen voor een verdubbeling van de lng-capaciteit in Nederland.