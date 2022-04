Handel in aandeel Twitter stilgelegd in afwachting van nieuws

De handel in het aandeel Twitter wordt tijdelijk stilgelegd op de beurs in New York. Dat wijst erop dat er nieuws in aantocht is rond het socialemediabedrijf, waarschijnlijk over de mogelijke overname van het bedrijf door Tesla-baas Elon Musk. Eerder op de dag waren er al berichten dat de overnamedeal bijna rond zou zijn.

Volgens persbureau Bloomberg bevonden de overnamegesprekken met Musk zich in de laatste fase. De Tesla-topman kocht zich eerder dit jaar in bij Twitter en bracht later een bod van 43 miljard dollar uit op het platform.