Klimaatprotest bij aandeelhoudersvergadering op hoofdkantoor ING

Voorafgaand aan de algemene aandeelhoudersvergadering van ING houden zo’n vijftien demonstranten een klimaatprotest voor het hoofdkantoor in Amsterdam. De actievoerders willen dat de bank stopt met het financieren van de fossiele industrie.

De actie van Fossielvrij NL wordt gesteund door onder meer Milieudefensie, Greenpeace, Extinction Rebellion, Oxfam Novib en Urgenda.

De demonstranten staan bij de ingang en hebben een spandoek bij zich met daarop: Beste aandeelhouder, kiest u voor een leefbare planeet of loopt u om de klimaatcrisis heen? Ook blazen ze op fluitjes en zijn twee actievoerders verkleed als leeuwen.

De actievoerders willen dat ING direct stopt met het financieren van nieuwe olie-, kolen- en gasprojecten. Volgens hen is dat nodig om “een onomkeerbare klimaatramp” te voorkomen. De oorlog in Oekra├»ne is daarbij een extra wake-upcall, zo stellen ze. “Onze afhankelijkheid van kolen, olie en gas veroorzaakt niet alleen een klimaatcrisis, maar spekt ook de oorlogskas van autoritaire regimes.”

Vorige maand kondigde de bank aan per direct de financiering van de zoektocht naar en ontginning van nieuwe olie- en aardgasvelden te staken. ING zei toen tegelijkertijd meer geld te willen steken in de ontwikkeling van hernieuwbare energie, waar bijvoorbeeld windmolenparken of zonnepanelen voor zorgen.

Maar ING stapt niet volledig uit de sector voor fossiele energie, omdat het volgens de bank te ver gaat om van de een op de andere dag volledig stoppen met het financieren van olie en gas. “Het is niet nodig om de klimaatdoelen te halen en het brengt de leveringszekerheid van onze energie en de betaalbaarheid daarvan in gevaar”, zo zei de bank toen.

Het kantoor aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost is vaker het toneel van demonstraties, zoals eind februari toen klimaatactiegroep Extinction Rebellion kruiwagens met steenkool uit kwam storten in de lobby.

Op het programma van de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering staan onder meer het dividendbeleid en duurzaamheid.