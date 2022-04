KLM moet met ‘iets goeds’ komen om herhaling te voorkomen

KLM moet met “iets goeds” komen willen ze in de nabije toekomst problemen zoals afgelopen weekend op Schiphol voorkomen. Als het aan FNV-bestuurder David van de Geer ligt wordt er deze week nog een gesprek gevoerd tussen de leiding van KLM en de vakbond over de voorwaarden waarop grondpersoneel bij KLM aan het werk is. Blijft een akkoord uit dan lijken nieuwe acties onvermijdelijk.

Een wilde staking van zo’n 150 medewerkers van KLM zorgde zaterdag voor chaos op Schiphol. Tientallen vluchten werden geschrapt omdat vracht en bagage niet aan boord van vliegtuigen werd geladen. Door de werkonderbreking ontstonden extreem lange wachtrijen. Vanwege die drukte werden reizigers op een gegeven moment opgeroepen niet meer naar de luchthaven te komen. Ook gingen even de op- en afritten van de snelweg A4 naar Schiphol dicht.

FNV heeft volgens Van de Geer het mandaat gekregen om nu namens personeel te onderhandelen. Daarom is zaterdag een brief gestuurd naar de leiding van KLM om met verbeteringen van de voorwaarden te komen. Daar heeft de vakbond nog geen reactie op gekregen. Waar nodig zal personeel verbeteringen met “klassiek vakbondswerk” geregeld proberen te krijgen. Daarmee doelt de FNV-bestuurder op nieuwe acties.

Anders dan de zes andere afhandelaars op Schiphol ondertekende KLM eerder niet een sectorbrede cao-overeenkomst. Daarin staat onder andere dat het loon van personeel minstens 14 euro per uur is. Bij KLM is dit 11,80 euro per uur. Van der Geer zegt daarbij direct wel dat de arbeidsvoorwaarden bij KLM over het algemeen beter zijn dan bij andere afhandelbedrijven. Dan gaat het onder meer om toeslagen en pensioenopbouw. “Maar KLM moet wel op z’n tellen passen”, waarschuwt Van de Geer. “De oplossing zit hem niet in het inhuren van meer flexkrachten of de inhuur van concurrerende afhandelaars.”

FNV wil graag met de leiding van KLM, maar ook met de ondernemingsraad van de maatschappij in gesprek. Ook omdat de vakbond wil weten waarom er bij andere domeinen bij de maatschappij geen problemen zijn.

Dat KLM aan het staatsinfuus hangt als gevolg van de coronacrisis, hoeft voor het verhogen van de lonen van het grondpersoneel niet uit te maken, meent de vakbond. De crisis heeft ervoor gezorgd dat de lonen al twee jaar stilstaan. Met de oplopende inflatie wordt het voor mensen met lagere lonen steeds lastiger om rond te komen. Daarmee zit KLM in een lastige spagaat. Enerzijds moet het kosten besparen, anderzijds moet het juist investeren om de boel aan de gang te houden.