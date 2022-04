Minder autoverkopen, maar hogere winst Hyundai door goedkope won

Automaker Hyundai heeft in het eerste kwartaal meer verdiend aan de verkopen van zijn auto’s. Met name voertuigen die in het buitenland verkocht werden leverden Hyundai flink wat op omdat de Koreaanse won momenteel relatief goedkoop is. Hyundai verkoopt ongeveer 70 procent van zijn auto’s overzees.

Hyundai, waaronder ook zusterbedrijf Kia valt, is een van de grootste autobedrijven ter wereld. Het Zuid-Koreaanse bedrijf bouwde in de eerste drie maanden ruim 900.000 auto’s wat zo’n 10 procent minder was dan een jaar eerder. Die auto’s waren wel vaak wat duurder. Met name SUV’s en auto’s van luxemerk Genesis vonden gretig aftrek.

De verkoop van auto’s in duurdere buitenlandse valuta zorgde ervoor dat het bedrijf de gestegen kosten voor materialen het hoofd kon bieden. Dat leidde tot een omzet die met 11 procent steeg tot omgerekend 22,5 miljard euro. In Europa ging de omzet met 21 procent omhoog. De winst van Hyundai steeg ook, met 17 procent, tot omgerekend 1,3 miljard euro.