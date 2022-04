Oorlog leidt tot minder afgehandelde goederen in haven Rotterdam

De Rotterdamse haven handelde in het eerste kwartaal van dit jaar iets minder goederen af dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Volgens topman Allard Castelein was 2022 nog “uitstekend” begonnen, maar heeft de Russische inval in Oekraïne ook in Rotterdam tot minder handel geleid. De oorlog begon pas eind februari. De verwachting is dat de gevolgen de komende maanden groter zullen zijn.

De zogeheten goederenoverslag kwam tot en met maart 1,5 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar, op 113,6 miljoen ton. Vooral ijzererts en olieproducten zoals stookolie werden de afgelopen drie maanden minder overgeslagen. Op jaarbasis gebeurde dat voor beide productsoorten ongeveer een vijfde minder.

Bij de olieproducten komt dat doordat Rusland minder is gaan produceren. Ook zijn westerse bedrijven als Shell gestopt met het importeren van Russische olie. De hoeveelheid in Rotterdam afgehandelde ruwe aardolie bleef ongeveer gelijk. Ongeveer 30 procent van de in Rotterdam verscheepte ruwe olie kwam vorig jaar uit Rusland en een vijfde van de olieproducten en kolen. In totaal was ongeveer 13 procent van de overslag in de haven Rusland-georiënteerd.

IJzererts werd in de haven minder verhandeld door een afgenomen vraag vanuit vooral Duitse staalfabrieken. Staalfabrieken produceerden minder door verstoringen in de toeleveringsketen en de hoge energiekosten en hadden daardoor minder ijzererts nodig. Kolen werden afgelopen kwartaal bijna 4 procent vaker verhandeld, omdat dit een goedkopere energiebron dan gas bleek om elektriciteit te produceren.