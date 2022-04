Philips zet nog 165 miljoen opzij voor kwestie apneu-apparaten

Medisch technologiebedrijf Philips heeft opnieuw geld opzijgezet voor de terugroepactie rond apneu-apparaten. Het gaat om nog eens 165 miljoen euro, omdat er meer apparaten in aanmerking blijken te komen voor herstel, meldt het bedrijf bij zijn resultaten over het eerste kwartaal. Ook zijn de kosten voor reparaties gestegen. Alles bij elkaar heeft Philips nu bijna 900 miljoen euro gereserveerd voor de hersteloperatie.

De Philips-beademingsapparaten voor patiënten met slaapapneu bevatten een isolatieschuim dat kan verbrokkelen en daardoor gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Daarnaast kan het isolatiemateriaal, als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen, een giftige stof afgeven.

Afgezien van de terugroepactie had Philips het lastig vanwege toenemende leveringsproblemen. Die werden de afgelopen tijd verergerd door de corona-uitbraken in Chinese steden als Shenzhen en Shanghai. Daarnaast namen materiaalkosten en energieprijzen toe als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Van de 97 miljoen euro die Philips aan kosten bespaarde, bleef door de gestegen kosten netto maar 8 miljoen euro voordeel over.

De omzet van Philips kwam uit op 3,9 miljard euro. In vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar betekende dat een lichte daling. Wel stroomden de orders sneller binnen, al waarschuwt topman Frans van Houten dat door leveringsproblemen die bestellingen mogelijk minder makkelijk kunnen worden afgeleverd.

Onder de streep was er een verlies van 152 miljoen euro over de voortgezette activiteiten. Een jaar eerder was er een min van 34 miljoen euro.