Twitter akkoord met overname door Tesla-baas Elon Musk

Twitter is akkoord met de overname van het socialemediabedrijf door Tesla-topman Elon Musk. De rijkste man op aarde telt alles bij elkaar zo’n 44 miljard dollar neer om de onderneming van de beurs te halen. Omgerekend gaat het om circa 41 miljard euro.

De aandeelhouders krijgen 54,20 dollar per aandeel voor hun stukken. Dat is evenveel als het voorstel dat Musk eerder deze maand al aankondigde. Toen ontbrak de instemming van Twitter zelf alleen nog. De directie van het bedrijf wilde het ongevraagde bod eerst zorgvuldig bestuderen. Om tijd te rekken werd zelfs een soort beschermingsconstructie opgetuigd.

Musk gaf eerder aan zelf ook te twijfelen of zijn overnamepoging wel zou slagen. Later werd duidelijk dat de zakenman, die voor zijn overnamebod al ruim 9 procent van Twitter in handen had, al andere investeerders was gaan polsen om mee te doen met zijn plannen. Met grote banken kwam hij een financieringsplan overeen en uiteindelijk lukte het Musk alsnog om de unanieme goedkeuring te krijgen van het bestuur van Twitter.

Musk is zelf ook een fervent twitteraar. Dat heeft hem eerder ook in de problemen gebracht met autoriteiten, omdat hij met zijn tweets over Tesla grote koersschommelingen veroorzaakte. De laatste tijd uitte hij verschillende malen felle kritiek op Twitter. Zo hekelde Musk de algoritmen die Twitter gebruikt en vond hij dat veel Twitter-accounts vol zouden staan met allerlei ongewenste, automatisch gegenereerde berichten. Hij suggereerde ook dat cijfers over gebruikersaantallen van Twitter werden opgeblazen door zogenoemde bots.

Met de overname, die Musk als priv├ępersoon doet en niet met bijvoorbeeld middelen van Tesla, wil hij van Twitter een soort bastion voor de vrijheid van meningsuiting maken. Die vrijheid is de basis van een goed functionerende democratie, benadrukt Musk in een verklaring. Daarin zei hij ook nog grote potentie te zien in Twitter en er naar uit te kijken om met het bedrijf aan de slag te gaan. Het vermogen van de ondernemer wordt momenteel geschat op bijna 260 miljard dollar, waarmee hij ruim 90 miljard dollar rijker is dan Amazon-oprichter Jeff Bezos, de op een na rijkste persoon ter wereld.

Beleggers reageerden positief op het nieuws over de deal. Op Wall Street steeg de koers van het aandeel Twitter bijna 7 procent, tot ongeveer de prijs die Musk over heeft voor de stukken. Toezichthouders zullen komende tijd waarschijnlijk nog wel naar de deal gaan kijken. Het is de bedoeling dat de overname voor het einde van het jaar kan worden afgerond.