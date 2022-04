Werkdruk bij grondpersoneel KLM al langer punt van zorg

De werkdruk bij het grondpersoneel van KLM is al langer een punt van zorg. Volgens de ondernemingsraad (or) van de maatschappij wordt al langer “onder de norm” gewerkt, hetgeen de vakbonden al langer roepen. Dat houdt concreet in dat er structureel gaten in het rooster zitten die vanwege de krapte op de arbeidsmarkt niet ingevuld kunnen worden. Bijkomend probleem is volgens het personeelsorgaan het ‘overheidsinfuus’ waar KLM aanhangt, waardoor het oplossen van de problemen niet zonder meer kan.

Een wilde staking van zo’n 150 medewerkers van KLM zorgde zaterdag voor chaos op Schiphol. Tientallen vluchten werden geschrapt omdat vracht en bagage niet aan boord van vliegtuigen werden geladen. Door de werkonderbreking ontstonden extreem lange wachtrijen. Vanwege die drukte werden reizigers op een gegeven moment opgeroepen niet meer naar de luchthaven te komen.

Om de coronacrisis te overleven kreeg KLM een miljardenlening en garanties toegezegd vanuit de overheid. In ruil voor de staatssteun werden de arbeidsvoorwaarden bij KLM versoberd. De laagste inkomens hoefden niet in te leveren, maar evengoed stonden ook hier de lonen twee jaar lang op nul. Daarmee zijn de lonen ook niet aangepast aan de inflatie. En zeker de laatste tijd wordt het leven in doorsnee rap duurder.

Volgens de or zouden de afspraken met de overheid moeten worden herzien, omdat die de loonstijging tegen zouden houden. “Eerder gemaakte afspraken passen niet in de huidige realiteit”, aldus or-voorzitter Dario Fucci. “Ja, de leningen moeten zo snel mogelijk worden terugbetaald. Maar we moeten er ook voor zorgen dat het werk gedaan wordt. Daarmee hebben wij de tools nodig om dat te kunnen doen.”

Volgens een woordvoerder van het ministerie van FinanciĆ«n is het aan KLM om te bezien hoe afspraken met de overheid geregeld worden binnen het bedrijf. “Uitgangspunt is altijd geweest dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen”, zo klinkt het. “Er zijn geen afspraken gemaakt over aannamebeleid of het aanbieden van vaste contracten.”