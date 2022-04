Aandacht voor kwartaalcijfers Randstad op herstellend Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Randstad. Het uitzendconcern profiteerde in het eerste kwartaal volop van de grote vraag naar personeel vanwege het sterke economische herstel van de coronacrisis en zag de omzet en winst stijgen.

Buiten het Damrak kwamen grote Europese bedrijven als Novartis, Orange, Santander, UBS en HSBC met resultaten. Verder wordt vooral uitgekeken naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet, die na de slotbel in New York naar buiten komen.

De Europese beurzen lijken verder wat op te veren na de recente zware verliezen. Beleggers trekken zich daarbij op aan het herstel op Wall Street. De Chinese beurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien ondanks de belofte van de Chinese centrale bank om meer steun te bieden om de economische impact van de lockdowns in delen van het land te verzachten.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingswinst van 1,6 procent. De hoofdindex zakte maandag voor het eerst sinds 18 maart weer onder de 700 punten. De beurs in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus. De graadmeter in Shanghai zag een eerdere winst verdampen en daalde 0,5 procent.

Randstad zag de kwartaalomzet met een vijfde stijgen tot 6,6 miljard euro. Onder de streep bleef 280 miljoen euro over. Topman Sander van ’t Noordende sprak in een toelichting van een sterke start van het jaar.

Ook Ordina opende de boeken. Volgens topman Jo Maes heeft de automatiseerder een sterk eerste kwartaal achter de rug. Wel waarschuwde hij dat de stijgende inflatie voor een toenemende salarisdruk in een toch al krappe arbeidsmarkt zorgt. Daarnaast krijgen klanten te maken met de gevolgen van geopolitieke spanningen en verstoringen van de energiemarkt en toeleveringsketens. Deze ontwikkelingen kunnen volgens de topman een impact hebben op het resultaat.

Pharming liet weten van de Britse toezichthouder een positieve beslissing te hebben ontvangen over een ingediend pediatrisch onderzoeksplan voor leniolisib voor de behandeling van de afweerstoornis APDS. Daarnaast heeft het biotechnologiebedrijf van de toezichthouder een zogeheten Promising Innovative Medicine (PIM)-aanduiding gekregen. Dat is een vroege indicatie dat leniolisib mogelijk al voor marktgoedkeuring door patiƫnten mag worden gebruikt.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 99,48 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 103,59 dollar per vat. De euro was 1,0723 dollar waard, tegen 1,0708 dollar een dag eerder.