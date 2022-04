Bedrijf achter Pepsi en Lay’s optimistischer over heel 2022

PepsiCo, producent van bijvoorbeeld Pepsi-cola, chips van Lay’s, zoutjes van Doritos en Quaker-ontbijtgranen, is mede dankzij de heropening van de horeca en evenementensector optimistischer geworden over zijn verkopen in het gehele jaar. Daarnaast is het Amerikaanse bedrijf de prijzen aan het verhogen om zo de gestegen kosten voor onder meer grondstoffen te compenseren.

PepsiCo rekent nu op een verkoopgroei, waarbij bijvoorbeeld overnames buiten beschouwing worden gelaten, van 8 procent. Eerder werd op 6 procent gerekend. In het eerste kwartaal lag die groei op bijna 14 procent. De netto-omzet ging op jaarbasis met ruim 9 procent omhoog naar 16,2 miljard dollar, omgerekend 15,1 miljard euro. Er werd een winst in de boeken gezet van bijna 4,3 miljard dollar.

Het bedrijf meldde verder dat het zakelijke klimaat ingewikkeld is vanwege de oorlog in Oekraïne. PepsiCo is gestopt met de verkoop van frisdrank en snacks in Rusland, maar verkoopt nog wel essentiële levensbehoeftes als bijvoorbeeld babyvoeding in het land.