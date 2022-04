Cijfers Randstad geven beter beeld van situatie op arbeidsmarkt

Uitzendconcern Randstad geeft dinsdag bij het openen van de boeken over het eerste kwartaal, meer inzicht in de situatie op de arbeidsmarkt. Vanwege het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar personeel erg groot. De vraag is zelfs zo sterk dat er personeelstekorten zijn in verschillende sectoren.

Mogelijk dat Randstad ook meer kan zeggen over het helpen aan een baan van Oekraïense vluchtelingen. Maandag zeiden andere uitzendbureaus dat het aantal Oekraïners dat in Nederland werk vindt, de komende tijd waarschijnlijk nog flink gaat oplopen. Maar de vluchtelingen zijn niet overal zomaar in te zetten, bijvoorbeeld omdat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn of bepaalde werkervaring missen.

Randstad had het tweede coronajaar afgesloten met een recordomzet. De uitzender profiteerde vorig jaar volop van het herstel uit de crisis. Het bedrijf dankte een klein deel van de groei ook aan de hogere tarieven die het aan klanten kon doorberekenen.