Consumentenbond: opzeggen onlineabonnement nog te moeilijk

Een op de vier bedrijven die online diensten aanbiedt maakt het consumenten nog te moeilijk om dat abonnement online ook op te zeggen, concludeert de Consumentenbond na onderzoek. Volgens de organisatie overtreden de bedrijven daarmee de wet. Met name bij bedrijven in de energie, telefonie en internet en ook goede doelen is het voor consumenten “bewust lastig of zelfs onmogelijk” om hun abonnement op te zeggen, concludeert de bond.

De Consumentenbond nam 123 bedrijven onder de loep. Bij ruim een kwart is opzeggen te lastig. De wet stelt dat abonnementen die online zijn afgesloten op dezelfde manier opgezegd moeten kunnen worden, schrijft de bond. Voor verzekeringen en schadeverzekeraars gelden deze regels niet.

De Consumentenbond vindt dat bedrijven “allerlei trucs” gebruiken om onder hun verplichtingen uit te komen. “Zo doen ze alsof opzeggen een ingewikkeld proces is, dreigen ze met een langere verwerkingstijd bij online opzeggen of beweren ze dat bellen de snelste of beste manier is”, schrijft de bond in een toelichting. Ook zijn de opzegopties vaak niet duidelijk op de website te vinden.

De Consumentenbond sprak 32 organisaties aan. Daarvan voerden er zestien verbeteringen door. Onder meer grote telecomorganisaties Ziggo en Eneco weigerden wat te verbeteren. Op de website van de bond is een lijst te vinden met bedrijven en hoe consumenten er kunnen opzeggen.

De bond deed in 2020 soortgelijk onderzoek. Daarop tikte toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) een aantal kranten, tijdschriften en loterijen op de vingers. Volgens de bond hebben deze partijen verbeteringen doorgevoerd.