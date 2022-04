Duitsland neemt in 2023 drijvende lng-fabriek in gebruik

Duitsland neemt begin 2023 een drijvende lng-fabriek in gebruik in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. Dat meldt de Duitse krant Die Welt op basis van uitspraken van de deelstaatpresident Daniel Günther. Volgens Günther werken de Duitsers “op volle kracht” aan het lng-project. Duitsland is alternatieve projecten voor aardgas de afgelopen tijd aan het versnellen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Door de oorlog in Oekraïne schortte Duitsland al de goedkeuring voor de omstreden gaspijplijn Nord Stream 2 op en kondigde het land aan snel niet meer afhankelijk te willen zijn van Russisch gas. Daardoor moet de belangrijkste handelspartner van Nederland nu op andere manieren aan gas komen. Volgens deelstaatpremier Günther zal de olieproductie in het Duitse gedeelte van de Noordzee ook uitgebreid worden, aldus de krant.

Een van de andere energie-opties is lng, vloeibaar gemaakt aardgas. Drijvende lng-fabrieken zijn schepen die ladingen lng kunnen omzetten in gas, waarna het aan gasnetten geleverd kan worden. Met de drijvende fabriek, die in de stad Brunsbüttel aan het Noord-Oostzeekanaal komt, stroomt er straks 5 miljard kubieke meter gas per jaar het Duitse gasnetwerk in.

Duitsland versnelt de komende jaren lng-projecten nu het minder afhankelijk wil worden van Russisch aardgas. Voor lng moeten wel nieuwe pijpleidingen gebouwd worden en installaties waar lng kan worden opgeslagen vanaf de schepen, voordat het naar het gasnet kan.

Ook Nederland heeft naar verwachting veel meer lng nodig om minder afhankelijk te worden van Russisch aardgas. Het kabinet besloot vorige week dat Nederland voor het einde van het jaar geen Russisch gas meer wil importeren. Die invoer is nu goed voor 15 procent van het totale gasverbruik in Nederland.

Gasunie maakte maandag bekend in augustus een drijvende lng-fabriek in de Eemshaven te verwachten. Het vaartuig verlaat in mei de haven van Singapore om koers te zetten naar Nederland. De lng-fabriek, een zogeheten floating storage and regasification unit (FSRU), is eigendom van het Belgische scheepvaartbedrijf Exmar. Gasunie heeft het vaartuig voor vijf jaar gecharterd, maakte de gasinfrastructuurbeheerder vorige maand bekend. Gasunie gaat nu in gesprek met potentiële klanten. Die moeten de nieuwe lng-terminal gaan gebruiken.

Behalve de nieuwe terminal in de Eemshaven wordt er ook gewerkt aan een uitbreiding van de capaciteit van een bestaande lng-terminal op de Maasvlakte. Gezamenlijk zorgen die twee ontwikkelingen voor een verdubbeling van de lng-capaciteit in Nederland.