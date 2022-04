Primark ontkomt niet aan prijsverhogingen als gevolg van inflatie

De kleding bij budgetketen Primark wordt duurder. Volgens het Britse moederbedrijf AB Foods ontkomt het bedrijf er vanwege de hoge inflatie niet aan om de prijzen voor bepaalde artikelen te verhogen, zo meldt het concern in een handelsupdate over het eerste kwartaal.

Sinds de winkels weer open mogen is het volgens AB Foods druk in de filialen van Primark, maar de verkopen liggen nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Anders dan concurrenten heeft Primark geen webwinkel. De lockdowns en andere beperkende maatregelen vanwege de pandemie hebben er om die reden harder ingehakt bij de winkel in vergelijking met andere ketens. Om kosten te besparen kondigde het bedrijf eerder al aan zo’n vierhonderd banen te schrappen.

Het bedrijf zegt dat kostenbesparingen alleen niet voldoende zullen zijn om de hogere kosten voor zaken als energie, verpakkingsmateriaal maar ook lonen te compenseren. Daarom zal kleding in de winkel duurder worden. Het bedrijf zelf rept van “selectieve prijsverhogingen” in het herfst- en winterassortiment.