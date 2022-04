Randstad merkt grote vraag naar arbeidskrachten

Uitzendconcern Randstad heeft het eerste kwartaal van dit jaar volop geprofiteerd van de grote vraag naar mensen. De omzet van het concern steeg op jaarbasis met een vijfde tot 6,6 miljard euro. Op eigen kracht werd de omzet met 15 procent opgevoerd.

Vanwege het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar personeel erg groot. Daardoor zijn er personeelstekorten in meerdere sectoren. Dat leidt ertoe dat Randstad hogere marges kan aanhouden voor de inhuur van arbeidskrachten. De brutowinst viel met 280 miljoen euro 22 procent hoger uit. Onder de streep bleef 209 miljoen euro over. Dat was een jaar eerder 153 miljoen.

Topman Sander van ’t Noordende spreekt in een toelichting van een sterke start van het jaar. Hij erkent dat het voor bedrijven steeds lastiger wordt om geschikt personeel te vinden. De trend van de eerste maanden van dit jaar zet zich ook door in het tweede kwartaal. Ook stelt hij dat er een hoop onzekerheden aanwezig blijven in de markt.