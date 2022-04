Randstad: zie vluchteling niet als oplossing krappe arbeidsmarkt

Het is niet juist om de komst van Oekraïense vluchtelingen naar Nederland te beschouwen als kans om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Dat zegt Dominique Hermans, topvrouw van uitzendconcern Randstad in Nederland, in een toelichting op de kwartaalcijfers. Voor werkgevers is het lastiger dan ooit om geschikt personeel te vinden maar het is volgens Hermans niet de taak van oorlogsvluchtelingen om dat probleem op te lossen.

“Soms wordt de komst van vluchtelingen uit Oekraïne als oplossing genoemd voor schaarste. Wat ons betreft is dat niet iets waar je zo naar kunt kijken. Het feit dat vluchtelingen naar Nederlandse bodem komen kun je nooit beschouwen als een kans om een stuk schaarste op te lossen dat we hier hebben”, zegt Hermans.

Tegelijkertijd helpt Randstad die Oekraïners die hebben aangegeven te willen en kunnen werken wel. Volgens Hermans zijn via het uitzendconcern ook enkele vluchtelingen aan het werk. “Mensen die willen werken, bieden we de kans het gesprek aan te gaan. Maar we bekijken dit als maatwerk.”

Op dit moment zijn bij gemeenten zo’n 45.000 mensen ingeschreven die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht. Hoewel het een grote groep vluchtelingen is, gaat het volgens de Randstad-topvrouw lang niet om allemaal mensen die ook aan de slag kunnen bij een werkgever. Zo zijn er veel kinderen bij.

Randstad, een van de grootste uitzendconcerns ter wereld, voorziet dat de arbeidsmarkt in Nederland voorlopig erg krap blijft. Het is voor werkgevers daarom zaak om nog beter op zoek te gaan naar mensen die meer willen werken dan ze nu doen. Daarnaast zou het volgens Hermans helpen als de politiek meer openstaat voor arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie. Net als bij vluchtelingen die nu naar werk zoeken, zijn obstakels als diploma-eisen en een taalbarrière volgens Hermans op te lossen. “Voor beide zijn er opleidingen en sommige werkgevers vragen ook om diploma’s terwijl dit eigenlijk niet hoeft. Dit zijn zeker obstakels om ze eergisteren al aan het werk te hebben, maar op termijn is er zeker wat mogelijk.”