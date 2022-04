Rusland: geen gas meer voor Polen vanwege niet betalen in roebels

Polen krijgt vanaf woensdagochtend geen Russisch gas meer omdat het land weigert de rekening in roebels te betalen. Dat heeft het Poolse staatsgas- en oliebedrijf PGNiG te horen gekregen van het Russische Gazprom. Rusland dreigde al langer de gaskraan dicht te draaien voor landen die niet in roebels willen betalen. De meeste Europese landen weigeren dat echter.

Met de stap wil Rusland de eigen munteenheid ondersteunen en verdeeldheid creëren tussen de Europese landen. Die hebben Rusland de nodige sancties opgelegd vanwege de Russische inval in Oekraïne, maar daarbij zijn gas en olie nog grotendeels buiten schot gebleven. Dat komt omdat Rusland ongeveer 40 procent van de gasvraag van de Europese Unie verzorgt. Verschillende landen proberen hun afhankelijkheid van Russisch gas versneld af te bouwen, maar dat is niet zo snel te regelen.

Rusland eist van de kopers van gas dat ze twee rekeningen openen, één in roebels en één in vreemde valuta. Daarbij is Gazprombank verantwoordelijk voor het omzetten van de valuta en het overmaken van de roebelbetaling. De Europese Commissie stelde in een analyse dat Rusland via de centrale bank zo de volledige controle zou krijgen over het tijdstip van transacties en het tijdstip waarop de koper van zijn verplichtingen wordt ontheven. Ook zou Rusland de wisselkoers kunnen manipuleren.

Volgens PGNiG houdt Gazprom zich met het sluiten van de gaskraan niet aan de afspraken uit het contract. Het bedrijf zet stappen te willen nemen om de gasstroom te hervatten en wil een schadevergoeding.

De Poolse minister voor Klimaat Anna Moskwa liet weten dat Polen klaar is om het stopzetten van de toevoer van Russische energie op te vangen. De Poolse gasvoorraden zitten voor driekwart vol waardoor consumenten en bedrijven gewoon kunnen worden bediend. Minister voor Energiezekerheid Piotr Naimski liet weten dat het contract met Gazprom in december af zou lopen en dat Polen dus al voorbereidingen aan het treffen was om de Russische gasleveringen te vervangen.