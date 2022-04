Sancties zitten luchtvaart- en defensieconcern Raytheon dwars

Defensie- en luchtvaartconcern Raytheon is negatiever over zijn verkopen in de rest van het jaar. Door Amerikaanse sancties die tegen Rusland zijn ingesteld valt die markt weg voor de verkoop van vliegtuigonderdelen. Ondanks de toegenomen oorlogsdreiging daalden bij Raytheon juist de verkopen van wapens, zoals het luchtafweersysteem Patriot en de draagbare luchtdoelraket Stinger.

Voor heel 2022 gaat Raytheon nu uit van een omzet tussen de 67,8 miljard dollar en 68,8 miljard dollar. Dat is een verlaging van de verwachtingen met 750 miljoen dollar ten opzichte van eerdere prognoses.

Na de Russische inval in Oekraïne werd het door westerse sancties voor bedrijven verboden om vliegtuigen of reserveonderdelen voor vliegtuigen te leveren aan Rusland. In maart sloot Raytheon daarom zijn afdeling die klanten in het land technische ondersteuning bood. Het Amerikaanse concern verwacht ook dat bepaalde openstaande rekeningen in Rusland niet worden betaald door de sancties.

In de eerste drie maanden van het jaar leverde de toegenomen geopolitieke spanningen nog geen extra omzet uit wapentuig op voor Raytheon. Het Amerikaanse concern wijt dit voornamelijk aan grote problemen bij de toelevering van onderdelen. Die zorgden er bijvoorbeeld voor dat de divisie voor raketten en ander defensiematerieel een 7 procent lagere omzet boekte.

Het zou ook lastig zijn snel meer wapens te produceren voor de oorlog in Oekraïne. Het Amerikaanse ministerie van Defensie spreekt regelmatig met hoge bestuurders uit de defensiesector over meer wapenleveranties aan Oost-Europa. Maar Raytheon-topman Greg Hayes waarschuwde het Pentagon onlangs dat het een halfjaar tot een jaar kan duren voordat een productielijn voor munitie opnieuw is opgestart, meldden bronnen aan persbureau Reuters. Bij de gesprekken ging het onder andere om de Stinger-raketten die Oekraïense militairen kunnen gebruiken tegen de Russische vliegtuigen of helikopters.

In het voorbije kwartaal profiteerde Raytheon overigens van enig herstel in de wereldwijde luchtvaartsector. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar steeg de omzet met 3 procent tot 15,7 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een winst van 1,1 miljard dollar, een stijging van 43 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.