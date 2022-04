Wall Street daalt in afwachting resultaten Microsoft en Alphabet

De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag licht omlaag na de opleving een dag eerder. Beleggers bleven voorzichtig vanwege de rentevrees en de zorgen over de economische impact van de coronalockdowns in China. Daarnaast wordt vooral gewacht op de resultaten van techconcern Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet, die na de slotbel naar buiten komen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent lager op 33.788 punten. De brede S&P 500 daalde eveneens 0,8 procent tot 4260 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,4 procent tot 12.826 punten.

Microsoft verloor 1,7 procent. Bij de kwartaalupdate van het concern gaat de aandacht vooral uit naar de Xbox-tak, die de afgelopen kwartalen moeite had om aan de vraag naar spelcomputers te voldoen vanwege het chiptekort.

Bij Alphabet (min 2,4 procent) zal met name worden gelet op de advertentie-inkomsten. De wijze waarop het bedrijf gegevens verzamelt over internetgebruikers ligt steeds meer onder vuur van de autoriteiten. Google gebruikt die gegevens om gerichte reclames te kunnen verkopen.

PepsiCo dikte 0,6 procent aan. De producent van frisdranken en snacks boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan analisten hadden verwacht. Ook de winst viel hoger uit. De fabrikant van onder meer Gatorade en Doritos profiteerde van de heropening van de horeca in veel landen en verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar.

UPS daalde 3,3 procent. De pakketvervoerder zag de omzet in het eerste kwartaal sterker dan verwacht toenemen. Ook de winst steeg sterker dan verwacht. Het bedrijf handhaafde zijn verwachtingen voor dit jaar en verdubbelde zijn aandeleninkoopprogramma tot 2 miljard dollar.

General Electric zakte 8,6 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Het industriƫle concern, dat eerder al bekendmaakte zich op te willen splitsen in drie aparte beursgenoteerde bedrijven, waarschuwde dat de winst dit jaar mogelijk aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte kan uitkomen vanwege de hoge inflatie.

Twitter, dat later deze week met cijfers komt, verloor 2 procent tot 50,66 dollar. Het socialmediabedrijf steeg maandag bijna 6 procent nadat het bestuur instemde met het overnamebod van Tesla-baas Elon Musk. De aandelenkoers ligt nog altijd onder de 54,20 dollar per stuk die Musk op tafel heeft gelegd. Toezichthouders zullen komende tijd waarschijnlijk nog wel naar de deal gaan kijken. Het is de bedoeling dat de overname voor het einde van het jaar kan worden afgerond.

De euro was 1,0681 dollar waard, tegen 1,0708 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 99,39 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 103,40 dollar per vat.