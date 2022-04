Boeing ziet verliezen oplopen door defensiedeals en oorlog

Lucht- en ruimtevaartconcern Boeing heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer verlies geleden. Het Amerikaanse bedrijf zette onder meer geld opzij vanwege de oorlog in Oekraïne, die ook gevolgen heeft voor de verkoop van onderdelen en onderhoudsdiensten voor passagiersvliegtuigen. Daarnaast heeft Boeing last van defensiecontracten waarvoor een vaste prijs is afgesproken. Door gestegen materiaalkosten komt de winstmarge daar onder druk te staan.

De omzet van Boeing nam met 8 procent af tot 14 miljard dollar. Omgerekend is dat zo’n 13,2 miljard euro. Boeing wijt die afname voornamelijk aan de timing van het afleveren van vliegtuigen met twee gangpaden, zoals de 777. Daarentegen werden weer meer toestellen van het type 737 MAX afgeleverd. Boeing laat weten nog voor 371 miljard dollar aan opdrachten te hebben staan, waarvan bijna 4200 commerciële vliegtuigen.

Onder de streep bleef een verlies van 1,2 miljard dollar over, meer dan het dubbele van de 561 miljoen dollar van een jaar eerder. Topman Dave Calhoun denkt dat Boeing op weg is om weer winstgevend te worden. Zo neemt de productie van de 737 MAX toe en heeft de vliegtuigbouwer ook voortgang geboekt voor de goedkeuring van de 787.

De eerste toestellen van het nieuwe type 777X worden pas in 2025 afgeleverd. Dat zorgt bij Boeing voor extra kosten van 1,5 miljard dollar.